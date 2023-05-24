Şimdi o da mı dağa çıkacak? Ümit Özdağ’ın HDP videosu gündem oldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ümraniye'de HDP standını ziyaret etti. Özdağ, boş gördüğü standda, "Parti standının önüne geldik ama kimse yok. Muhtemelen dağa çıktılar." Demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ arasında imzalanan 7 maddelik protokol metninde dikkat çeken maddeler yer aldı. Maddeler arasında kayyum uygulamaların devam edeceği ve terörle mücadeleden taviz verilmeyeceği belirtildi.

Bugün öğlen saatlerinde HDP’nin ittifak ortağı CHP’ye desteğini açıklayan Irkçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın HDP’liler için kullandığı ifadelerin yer aldığı video ile tekrar gündem oldu. Sosyal medyada binlerce yorum alan videoda en dikkat çekici yorum ise, “Ümit Özdağ anlaşma için sanırım dağa çıktı” oldu.