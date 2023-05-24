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Sosyal Medya Şimdi o da mı dağa çıkacak? Ümit Özdağ’ın HDP videosu gündem oldu
Sosyal Medya

Şimdi o da mı dağa çıkacak? Ümit Özdağ’ın HDP videosu gündem oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-24 14:27:00 -

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ümraniye'de ziyaret ettiği HDP standında kimseyi bulamayınca HDP’liler için “buraya geldik, kimse yok, muhtemelen dağa çıkmışlar” ifadelerini kullanmıştı. Özdağ 2. Tur için HDP’nin ortağı CHP ile ittifak kurunca bu videosu tekrar gündeme geldi. “Sosyal medyada Özdağ da mı dağa çıktı?” soruları sorulmaya başlandı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ümraniye'de HDP standını ziyaret etti. Özdağ, boş gördüğü standda, "Parti standının önüne geldik ama kimse yok. Muhtemelen dağa çıktılar." Demişti.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Ümit Özdağ arasında imzalanan 7 maddelik protokol metninde dikkat çeken maddeler yer aldı. Maddeler arasında kayyum uygulamaların devam edeceği ve terörle mücadeleden taviz verilmeyeceği belirtildi.

Bugün öğlen saatlerinde HDP’nin ittifak ortağı CHP’ye desteğini açıklayan Irkçı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın HDP’liler için kullandığı ifadelerin yer aldığı video ile tekrar gündem oldu. Sosyal medyada binlerce yorum alan videoda en dikkat çekici yorum ise, “Ümit Özdağ anlaşma için sanırım dağa çıktı” oldu.

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