Şimdi ‘mor meyve’ zamanı

Acıbadem Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyetisyen Uzmanı Fatma Uçan, soğuk havalarda bağışıklık sistemine dikkat edilmesi gerektiğini söyleyerek, “Bağışıklığı güçlendirmek için kırmızı ve mor meyveler tüketilmeli ve günde 12-15 bardak kadar su içilmeli” dedi.

Soğuk havalarda mor meyve tüketiminin önemli olduğunu fakat porsiyona da dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyetisyen Uzmanı Fatma Uçan, “Bilindiği üzere yaz bitti ve gün daha erken bitmeye başladı. Değişen hava sıcaklıkları ile beraber her mevsim geçişinde olduğu gibi hastalıklarda ciddi artışlar söz konusu. Hastalıklar konusunda liste uzun ama hepsinin ortak noktası bağışıklık sistemini desteklemek. Bağışıklık sistemi insan vücudunu hastalıklara karşı koruyan güçlü bir savunma sistemidir. Neyse ki bu sistemi ayakta tutabilmek için ulaşılabilirliği çok kolay birçok besine sahibiz. Antioksidan kapasitesi yüksek besinler bağışıklığı destekler ve antioksidan kapasitesi yüksek olan mor ve kırmızı meyveler özellikle eylül ayının sanki hastalıklar ile ilişkisi olduğunu bilir gibi toparlanmışlar. Üzüm, incir ve mürdüm eriği gibi meyveler mor meyvelerdir. Özellikle de beslenme listemizde mutlaka bulunması gerekiyor. Fakat meyvenin bir şeker olduğunu unutmadan porsiyon kontrolü yaparak tüketmek oldukça önemlidir. Sebzelerden havuç, kırmızı turp ve yine aynı şekilde yeşil yapraklı sebzeler de bağışıklığı oldukça güçlendirir. Maydanoz, dereotu, bamya ve kırmızı biber gibi sebzeleri de soframızda bulundurmamız oldukça kıymetli. Ben bu mevsime özellikle balık mevsimi derim. Artık balık sezonu açıldı. Omega-3’ün çok güçlü bir antioksidan olduğunu ve bağışıklığı desteklediğini biliyoruz. Özellikle soğuk deniz balıklarını da haftada en az iki defa tüketmeye gayret gösterelim istiyoruz. Bağışıklık konuşurken baharatlardan bahsetmemek imkânsız. Özellikle pul biber, karabiber, zencefil ve zerdeçal gibi baharatları soframızda bulundurmamız gerekiyor. Özellikle Kayseri’de sumağın sadece mantı ile tüketildiğini görüyorum. Sumak antioksidan değeri en yüksek olan baharatların başında geliyor, salataya da çok yakıştığını düşünüyorum. Soframızdan eksik etmeyelim diyorum. Yemeklerle ve salatalarla daha çok tüketmeye gayret gösterelim. Kışın su içmeyi de unutmayalım. Suyun vücudun işlevsel fonksiyonlarının yerine getirilmesinde de oldukça büyük önemi var” dedi.