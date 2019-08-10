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'Şimdi kurban için bağış zamanı'

Yozgat Müftüsü Salih Sezik, bu yıl vatandaşların kurban bağışı konusundaki duyarlılığının arttığını rakamlarla dile getirdi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:51
'Şimdi kurban için bağış zamanı'

Türkiye Diyanet Vakfı Yozgat Şubesi olarak 2017 yılından idrak edilen bayramda İl genelinde yapılan kurban organizasyonunda 520 hisse kurban bağışı alındığını hatırlatan Sezik, 2018 yılında bu sayının 2 bin 169’a çıktığını söyledi. ’’2019 kurban programında ilimizde hedefimiz il ve ilçe şubelerimizle birlikte internet bağışıyla birlikte 3 Bin 500 kurban hissesi almak ve ilimizde 100 adet büyükbaş kurban kesimi gerçekleştirmek’’ diyen İl Müftüsü Salih Sezik, ‘hedeflerinin kurslarla birlikte Bin 500 kişiyi kurban etiyle buluşturmak olduğunu vurguladı.

Sezik, 2019 yılı kurban organizasyonu çalışmaları kapsamında yurtiçi 890 lira, yurtdışı 725 lira hisse bedeli ile bağışlar kabul edildiğini de sözlerine ekledi. Sezik,”Çapanoğlu cami ve Meydan PTT önündeki stantlarımızdan , Yozgat İl Müftülüğümüzden, Camilerimizden ,TDV Yozgat Şubesinden, İlçe müftülüklerinden bağışlar kabul edilecektir. Bağışlar ayrıca bagis.tdv. org adresinden de online olarak yapılabilir.2019 Yılı vekaletle kurban kampanyası bağışı 10 Ağustos 2019 tarihinde (bugün) sonlanacaktır. Tüm ilçe müftülük personelleri tarafından ilçe merkezinde stantlar açılarak gerekli duyurular yapılıp bağışlar kabul edilecektir.2018 Yılında ilimizde 65 Adet (455 Hisse ) vekaletle kurban kesimi yapılmış ve ihtiyaç sahibi 600 aileye, ilimiz Bölge Yatılı Kuran Kursu, Bilal Şahin Kuran Kursu, İmran Kuran Kursu ve diğer kuran kurslarımıza ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurduna dağıtılmıştır.2019 Yılında ise 110 Adet (770 Hisse ) kurban kesimi planlanmakta olup ihtiyaç sahibi vatandaşlara ve kuran kurslarımıza dağıtımı yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:51
  1. Yozgat
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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