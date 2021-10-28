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Gündem Şimdi kork Sedat Peker! Attığı iftiraların hesabını ödeme vakti yaklaşıyor
Gündem

Şimdi kork Sedat Peker! Attığı iftiraların hesabını ödeme vakti yaklaşıyor

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, hükümete yakın bir kaynağına dayandırdığı köşe yazısında, Türkiye'nin BAE'ye, tutuklu bulunan iki Birleşik Arap Emirlikleri ajanının Sedat Peker ile takas edilmesi için teklif götürdüğünü yazmıştı. Altaylı'nın yazdığı tutuklu BAE ajanlarından Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliye edildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 19:42:00 - 2021-10-28 20:09:57
Şimdi kork Sedat Peker! Attığı iftiraların hesabını ödeme vakti yaklaşıyor

 Yeniakit.com.tr 

Attığı iftiralarla bir süredir Türkiye'de kamuoyunu meşgul eden firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in sona yaklaştığı düşünülüyor.

'Takas' iddiası yeniden gündemde

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, hükümete yakın bir kaynağına dayandırdığı köşe yazısında, Türkiye'nin Sedat Peker için BAE ile pazarlık yaptığını iddia etmişti. Altaylı'nın iddiasına göre, Türkiye, Sedat Peker'in iadesine karşılık olarak tutuklu bulunan iki Birleşik Arap Emirlikleri ajanını geri vermeyi teklif etti.

Al Astal tahliye edildi

Altaylı'nın yazdığı tutuklu BAE ajanlarından Ürdün vatandaşı Ahmed Mahmoud Ayesh Al Astal, ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı ile tahliye edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) için çalıştığı iddiasıyla "siyasal veya askeri casusluk" ve "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlarından tutuklu yargılanan Al Astal'ın bugünkü duruşmasında, Cumhuriyet savcısı, tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin toplanmış olması, bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yeterli olacağından sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesini talep etti.

Bir sonraki duruşma 25 Ocak'ta

Sanığın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı olacak şekilde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmayı 25 Ocak 2022'ye erteledi.

Ürdün vatandaşı Al Astal, Sakarya'da Milli İstihbarat Teşkilatı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yakalanarak 21 Ekim 2020'de tutuklanmıştı.

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