Şimdi de valileri tehdit ediyor!

Konuya ilişkin Akit’e konuşan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, şunları dile getirdi: “Kılıçdaroğlu kendisine yakışan şekilde devam ediyor. Bir gün devlet memurlarını tehdit ediyor, bakıyorsunuz başka bir gün valileri tehdit ediyor. Kılıçdaroğlu’nun sahip çıktığı, iptal edilen sözde müzik festivallerinde neler yapıldığını herkes biliyor. Kimse bu ülkede eğlenilmesine karşı değil. Her şeyin bir sınırı var. Ahlaka karşı olmayan, belli kurallar çerçevesinde olan eğlencelere kimse bir şey demiyor. Kılıçdaroğlu kendisine tehditkar bir tarz belirledi. Önüne geleni tehdit ediyor, baskın yapar gibi sağa sola gidiyor. Bu hareketler kendisine bir fayda getirmez. Bu tarzından biran önce vazgeçmelidir.”

Siyasetçi kışkırtmamalı

AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel de, “Benim seçim bölgemde salgından sonra halkı rahatlatmak adına birçok festival, birçok organizasyon gerçekleştirildi. Hepsi belli kurallar çerçevesinde yapıldı. Kılıçdaroğlu sırf oy devşirmek adına toplumu germek ve devlete karşı kışkırtmak istiyor. Proje üretmek yerine basit konularda siyaset yapıp oy devşirmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Soylu: Tehditler devlete sökmez

Kılıçdaroğlu’na cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da şunları kaydetti: “SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş, Çok korkmuşlar! Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez. Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez. Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba.”