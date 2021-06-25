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Gündem Şimdi de Tarlabaşı'na dadandılar! Arap, Kürt ve Roman çocuklara LGBT ve PKK propagandası
Gündem

Şimdi de Tarlabaşı'na dadandılar! Arap, Kürt ve Roman çocuklara LGBT ve PKK propagandası

İstanbul Tarlabaşı’na dadanan sapık ve terör sevicilerin; Türk, Kürt, Arap ve Roman çocuklarına LGBTİ ve PKK propagandası yaptıkları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 19:20:00 -
Şimdi de Tarlabaşı'na dadandılar! Arap, Kürt ve Roman çocuklara LGBT ve PKK propagandası

Yeniakit.com.tr

Yurtdışından fonlanan LGBTİ dernekleri İstanbul Tarlabaşı'na dadandı. İHA'da yer alan haberde, Tarlabaşı Toplum Merkezi adındaki derneğin, bölgedeki Türk, Kürt, Arap ve Roman çocuklarına, eşcinsellik ve PKK propagandası yaptığı ifade edildi.

Terör sevici HDP ile işbirliği içindeler

Derneğin, Kobani olaylarında çocuklara yönelik dergi çıkarttığı ve bu dergiler aracılığıyla onlara PKK terör örgütünün propagandasını yaptığı belirtildi. Terör sevici HDP ile iş birliği içinde olduğu vurgulanan derneğin, Arap, Türk ve Roman çocuklarına Kürtçe eğitimi verdiği de söylendi.

'Parlayan Çocuklar' dergisinde PKK propagandası

Söz konusu dernek tarafından çıkartılan 'Parlayan Çocuklar' isimli dergide, 'Kobane Konuşmaları' adlı bir yazı kaleme alındığı ve çocukların ağzından PKK/PYD propagandası yaptığı ortaya çıktı. 2019 yılında açılan derneğin, çocuklara yönelik bütün faaliyetlerinde LGBTİ'li sapkınlığın temsillerinin kullanılması da ayrıca dikkat çekti.

Osmanlı Devleti'nin iftira ile itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı dergide yer alan bir bölümde, ecdadımız Osmanlı, 'çocukların ağzı' ile şöyle karalandı:

"Mühürsüz oy bizi etkiliyor. Osmanlı Devleti gibi yönetilmekten korkuyoruz çünkü orda kız çocuklar öldürülüyordu ya da okula gönderilmiyordu."

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