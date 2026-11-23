THY ve SunExpress’ten 1.399 TL’ye uçak bileti kampanyası
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Kış dönemine yönelik kampanya çerçevesinde yolculara, yurt içi uçuşlarda 15 kilogram ücretsiz bagaj hakkının yanı sıra belirli koltukları ek ücret ödemeden seçme imkânı da sunulacak.
Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, kış sezonuna özel yurt içi uçuş kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında tek yön uçak biletleri 1.399 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Yolcular, belirlenen tarihler arasında bilet alarak 27 Mart 2027'ye kadar avantajlı fiyatlarla seyahat edebilecek.
BİLET ALMAK İÇİN SON TARİH 1 ARALIK
Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların biletleme işlemlerini 23 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirmesi gerekiyor.
Kampanyalı biletlerle 27 Mart 2027'ye kadar Türkiye içindeki uçuşlarda avantajlı fiyatlardan yararlanılabilecek.
15 KİLOGRAM BAGAJ HAKKI DAHİL
SunExpress'in kampanyası yalnızca uygun fiyatlı uçak biletiyle sınırlı kalmıyor. Kampanyalı biletler kapsamında yolculara 15 kilogram bagaj hakkı da sunuluyor.
Ayrıca belirli alanlarda ücretsiz koltuk seçimi imkânı da kampanyaya dahil ediliyor.
Kampanyanın ayrıntılarına ve uçuş seçeneklerine SunExpress'in sunexpress.com internet adresi üzerinden ulaşılabiliyor.
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