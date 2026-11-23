Beynin yaşlanması ve Alzheimer hastalığı üzerine yapılan yeni bir deney ilginç sonuçları ortaya çıkardı. Araştırmacılar, LSD olarak bilinen halüsinojen maddenin bazı genlerin çalışma biçimini değiştirerek yaşlanmayla birlikte görülen moleküler bozulmaların tersine bir tablo oluşturduğunu tespit etti.

3 binden fazla beyin örneğiyle karşılaştırıldı

Araştırmada farklı yaşlardan 3 bin 86 kişiye ait beyin verileri incelendi. Yaş ilerledikçe hangi genlerin daha aktif, hangilerinin daha az aktif hale geldiği belirlendi. Bu veriler farelere LSD verildikten sonra ortaya çıkan değişimlerle karşılaştırıldığında, iki tablonun birçok noktada birbirinin tersine ilerlediği görüldü.

Alzheimer bağlantılı hasarı azalttı

Bilim insanları daha sonra fare beyin hücrelerini Alzheimer hastalığında görülen toksik protein birikimlerine maruz bıraktı. LSD uygulanan hücrelerde sinir bağlantılarındaki hasarın bir bölümünün azaldığı, sinir hücrelerinin dallanmasının ve bazı önemli proteinlerin daha iyi korunduğu belirlendi.

Tek dozda da benzer etki görüldü

Farelere tek doz verildikten yaklaşık 90 dakika sonra yapılan incelemelerde de benzer sonuçlara ulaşıldı. Sinir hücrelerinin bağlantı kurmasını destekleyen bazı genlerin etkinliği arttı.

Alzheimer tedavisi anlamına gelmiyor

Araştırmacılar, sonuçların LSD’nin Alzheimer hastalığını tedavi ettiği ya da insanlarda beyin yaşlanmasını yavaşlattığı anlamına gelmediğinin altını çizdi. Çalışmada yaşlı insanlar üzerinde herhangi bir tedavi denemesi yapılmadı. Hafıza ve bilişsel gerilemeyi önleyip önlemediği de henüz bilinmiyor.