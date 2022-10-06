Şimdi de sarık ve cübbeye dil uzattı! Biri bu Ümit Özdağ'ı durdursun

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CHP'nin TBMM'ye sunduğu kadınların giyim-kuşamına ilişkin yasa teklifini Twitter'daki bir sohbet odasında değerlendiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sarık ve cübbeye dil uzattı.

Yasa teklifini eleştiren Özdağ, "CHP'de Hukuk Fakültesi 1. sınıftan terk kimse yok mu diye merak ediyorum. 'Kadınlar için böyle bir yasa çıkartıyoruz' derseniz bu cinsiyet ayrımcılığına girer." dedi.

Ümit Özdağ, sözlerinin devamında şunları söyledi:

Bu sefer birileri gider Anayasa Mahkemesi'ne başvurur. Der ki 'Burada cinsiyet ayrımcılığı var. Bunun erkekler için de uygulanmasını istiyoruz.' Ve ondan sonra biz fesli, sarıklı ve cübbeli devlet memurları görmeye başlarız.