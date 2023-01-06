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Medya Şimdi de ona sıkı sıkıya yapıştı! Para nerede, Yılmaz Özdil orada
Medya

Şimdi de ona sıkı sıkıya yapıştı! Para nerede, Yılmaz Özdil orada

CHP amigosu Yılmaz Özdil, Ekrem İmamoğlu yalakalığında vites yükseltti.

Yeniakit Publisher
2023-01-06 11:29:00 -
Şimdi de ona sıkı sıkıya yapıştı! Para nerede, Yılmaz Özdil orada

CHP amigosu Yılmaz Özdil, Ekrem İmamoğlu yalakalığında vites yükseltti. Sözcü'deki köşesinde İmamoğlu'nu yerlere göklere koyamayan Özdil, özetle şunları kaydetti: 

 

"Ekrem İmamoğlu’yla uğraşıyorlar.

Çünkü… (...) Ekrem İmamoğlu (...) “Chp kazanamaz” algısını yendi. “Yenile yenile yenilgiyi kanıksama” duygusunu yendi.

Çeyrek asırdır bir Ekrem çıksın diye bekliyorduk. Çıktığı için uğraşıyorlar."

 

 

 

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Yorumlar

erkan dalkilic

gözüken köy kilavuz istemez istanbulda ayni her sey ortada millet artik yeter dedi onlukbunlukla olmuyormus iste.

ramses

YAPTIĞI HEYKELLERİN PİYASASIMI BOZULDU NEİŞ?İMAMOĞLUNDAN BİŞİ ÇIKMAZ PKK ÇÖKMÜŞ ZATEN İSTANBULA !KK DA PEKER AŞKINI GÖNDERİR TAMAM OLUR !
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