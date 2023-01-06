Şimdi de ona sıkı sıkıya yapıştı! Para nerede, Yılmaz Özdil orada
CHP amigosu Yılmaz Özdil, Ekrem İmamoğlu yalakalığında vites yükseltti.
CHP amigosu Yılmaz Özdil, Ekrem İmamoğlu yalakalığında vites yükseltti. Sözcü'deki köşesinde İmamoğlu'nu yerlere göklere koyamayan Özdil, özetle şunları kaydetti:
"Ekrem İmamoğlu’yla uğraşıyorlar.
Çünkü… (...) Ekrem İmamoğlu (...) “Chp kazanamaz” algısını yendi. “Yenile yenile yenilgiyi kanıksama” duygusunu yendi.
Çeyrek asırdır bir Ekrem çıksın diye bekliyorduk. Çıktığı için uğraşıyorlar."