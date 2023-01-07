Şimdi de ‘Ömer’ ile ortaya çıktılar! Diziler yoluyla imamlara yeni operasyon

yeniakit.com.tr

Son dönemde rezalet dizi furyası tam gaz sürerken, söz konusu dizilerde Müslüman Anadolu halkına yönelik operasyonlar da devam ediyor. "Camdaki Kız" ve "Yalı Çapkını" gibi rezil dizileri milletin başına bela eden OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi ‘Ömer’ ile skandallarına yeni yenisini eklendi. Pazartesi gününden itibaren Star TV’de oynatılması planlanan Ömer adlı dizinin ilk fragmanı yayınlanırken dizide Müslümanların değerlerinin hedef alındığı ortaya çıktı.

İsrail dizisinden uyarlanmış

Sanki bu ülke değerlerini anlatacak senaryo kalmamış gibi “Shtisel" adlı İsrail dizsisinden uyarlanan ve başrollerini Barış Falay ile Selahattin Paşalı’nın yer aldığı filmde, babası imam olan bir müezzinin hayatı anlatılırken namazında niyazında olan imam sert tavırlar içerisinde gösterildi. Yayınlanan ilk fragmanda camide namaz kıldıran imamın, bir diğer sahnede ise sert ve acımasız gösterildiği görüldü. Dizide, Ömer karakterini oynayan müezzinin, öğrencisinin annesi olan dul bir kadına aşık olduğu anlatılırken, müezzinin babası olan imamın sert tavırlarla oğluna karşı olduğu anlatıldı.

Müslümanların değerlerini hedef alan böyle biri diziye manidar bir şekilde HZ Ömer’i andıran ‘Ömer’ isminin verilmesi operasyonun ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

RTÜK’e şikayet yağıyor

Henüz yayınmayan dizinin kısa süre öne yayınlanan ilk fragmanını gören vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkına dönerken diziyle alakalı RTÜK’e şikayet yağdığı da gelen bilgiler arasında.