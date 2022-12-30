Şimdi de o ilimiz çok fena sallandı! AFAD az önce duyurdu
Muğla'nın Datça ilçesinde yine deprem oldu. 28 Aralık Çarşamba günü 4.1 şiddetinde depremin meydana geldiği Datça'da bugün de 4 şiddetinde deprem meydana geldi.
Muğla'nın Datça ilçesinde birer gün arayla korkutan depremler oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının, deniz yüzeyinden 6.59 derinlikte oluştuğu belirlendi. Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Datça'da 28 Aralık Çarşamba günü de deprem meydana gelmişti. Çarşamba günü deniz yüzeyinden yaklaşık 50 kilometre derinlikteki depremin şiddeti 4.1 olarak açıklanmıştı.