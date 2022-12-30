  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Şimdi de o ilimiz çok fena sallandı! AFAD az önce duyurdu
Gündem

Şimdi de o ilimiz çok fena sallandı! AFAD az önce duyurdu

Muğla'nın Datça ilçesinde yine deprem oldu. 28 Aralık Çarşamba günü 4.1 şiddetinde depremin meydana geldiği Datça'da bugün de 4 şiddetinde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 20:16:00 -
Şimdi de o ilimiz çok fena sallandı! AFAD az önce duyurdu

 

Muğla'nın Datça ilçesinde birer gün arayla korkutan depremler oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Muğla'nın Datça ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının, deniz yüzeyinden 6.59 derinlikte oluştuğu belirlendi. Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Datça'da 28 Aralık Çarşamba günü de deprem meydana gelmişti. Çarşamba günü deniz yüzeyinden yaklaşık 50 kilometre derinlikteki depremin şiddeti 4.1 olarak açıklanmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23