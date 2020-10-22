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Yaşam Şimdi de 'miyav' diyen karga! Kedilerle arkadaşlık yapıyor
Yaşam

Şimdi de 'miyav' diyen karga! Kedilerle arkadaşlık yapıyor

Alanya'da balıkçılıkla uğraşan Abdullah Özpelit'in, bir kedinin avı olmak üzereyken kurtardığı karganın, kedi gibi çıkardığı sesler görenleri hayrete düşürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 00:07:00 -

Alanya'da balıkçılıkla uğraşan 52 yaşındaki Abdullah Özpelit'in, bir kedinin avı olmak üzereyken kurtardığı kargayla olan dostluğu, görenleri hem şaşırtıyor hem de gülümsetiyor.

Kargaya dükkanında bakıyor

Alanya'da babasından kalma dükkanda uzun yıllardır balık satan Abdullah Özpelit, yaklaşık 8 yıl önce iş yerinin önünde bir kedinin yavru kargayı avlamaya çalıştığını fark etti. Kedinin kargayı yemek üzere olduğu sırada müdahale eden Özpelit, karganın hayatını kurtardı. Kedinin yaraladığı kargayı tedavi ettiren Özpelit, sağlıklı şekilde uçamayan hayvana dükkanında bakmaya başladı.

O günden bu yana kargayla arasında ayrı bir bağ oluştuğunu belirten Özpelit, iş yerinin önünde yarı açık kafeste beslediği ve kendisine çok alışıp, yanından ayrılmayan karganın, kedi gibi ses çıkarmayı da öğrendiğini söyledi.

"10 dakikada bir gelir bana bakar"

Kargayla çok güzel dostlukları olduğunu ve kendisinden hiç ayrılmadığını anlatan Abdullah Özpelit, "Kargayı yavruyken, 8 sene önce kedinin ağzından aldım. Veterinere götürdüm, kuş kemiği olduğu için iyi olamayacağını söyledi. Bu şekilde 8 senedir bakıyorum. İnsan bu hayvanı yaşadığı zaman görür. Çok harika, zeki bir hayvan. Benden hiç ayrılmaz. Çok kıskanç bir hayvan. Dişidir kendisi. Özellikle içeride oturduğum zaman 10 dakikada bir gelir, içeri bir bakar. Çok harika bir şey" dedi.

Karga kedi gibi ses çıkarıyor

Karganın kedi gibi ses çıkarmayı nasıl öğrendiğini de anlatan Özpelit, "Burada 20 kedi var. Sabahları balık veririm. Bu da atlar, kedilerin kuyruğuna vurur. Kedilerden öğrendi miyavlamayı, onlara miyavlar. Kedileri kovalar, balığı kendisi yer. Kedilerle arkadaş" diye konuştu.

 

 

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