Şimdi de led israfına başladı

Haber Merkezi İstanbul

Son icraati ise Çağdaş Yaşam Vakfı ile birlikte İstanbul’un etrafını led ışıklarıyla donatmak oldu. Çağdaş İstanbul Vakfı tarafından, İBB’nin desteğiyle düzenlenen “İstanbul The Lights” projesi 7 Aralık-3 Ocak’ta hayata geçirilecek. İstanbul’u dev bir dijital sanat platformuna dönüştürmeyi hedefleyen projenin tanıtım toplantısı, İBB Başkanı İmamoğlu ve Çağdaş İstanbul Vakfı Başkanı Ali Güreli’nin katılımıyla çevrim içi yapıldı. İBB’nin borç para alacak konuma düştüğü bir dönemde yapılan israf etkinliği kapsamında, dijital sanatlar alanında üretim yapan 53 sanatçının eserlerinden 7 LED ışık enstalasyonu, 2 dev ölçekli LED heykel, Maçka Parkı, Maçka Sanat Parkı, Taksim Meydanı ve IGA, The Marmara Taksim Otel ve şehir ekranlarında konumlandırılacağı kaydedildi.

Seçimler öncesi ‘İstanbul’un kaynağı var, biz sadece bunu doğru yere aktaracağız’, ‘İstanbul’un bütçesi var başkanı yok’, ‘Her şey çok güzel olacak’ diyen CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu, 1.5 yıl bile geçmeden metropol kentin bütün kaynaklarını kuruttu! 15.5 milyarlık krediyi sıfır projeyle çarçur eden İmamoğlu, 33 yıl aradan sonra ilk kez eurobond satışıyla 580 milyon dolarlık borç alımı da gerçekleştirdi.