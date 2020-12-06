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Gündem Şimdi de led israfına başladı
Gündem

Şimdi de led israfına başladı

Pandemi döneminde İETT hatlarını yarı yarıya azaltarak, salgının patlamasına neden olan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gereksiz işlere para saçıyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 09:58:00 - 2020-12-06 10:21:47
Şimdi de led israfına başladı

 Haber Merkezi  İstanbul 

Son icraati ise Çağdaş Yaşam Vakfı ile birlikte İstanbul’un etrafını led ışıklarıyla donatmak oldu. Çağdaş İstanbul Vakfı tarafından, İBB’nin desteğiyle düzenlenen “İstanbul The Lights” projesi 7 Aralık-3 Ocak’ta hayata geçirilecek. İstanbul’u dev bir dijital sanat platformuna dönüştürmeyi hedefleyen projenin tanıtım toplantısı, İBB Başkanı İmamoğlu ve Çağdaş İstanbul Vakfı Başkanı Ali Güreli’nin katılımıyla çevrim içi yapıldı. İBB’nin borç para alacak konuma düştüğü bir dönemde yapılan israf etkinliği kapsamında, dijital sanatlar alanında üretim yapan 53 sanatçının eserlerinden 7 LED ışık enstalasyonu, 2 dev ölçekli LED heykel, Maçka Parkı, Maçka Sanat Parkı, Taksim Meydanı ve IGA, The Marmara Taksim Otel ve şehir ekranlarında konumlandırılacağı kaydedildi.

Seçimler öncesi ‘İstanbul’un kaynağı var, biz sadece bunu doğru yere aktaracağız’, ‘İstanbul’un bütçesi var başkanı yok’, ‘Her şey çok güzel olacak’ diyen CHP’li İBB Başkanı İmamoğlu, 1.5 yıl bile geçmeden metropol kentin bütün kaynaklarını kuruttu! 15.5 milyarlık krediyi sıfır projeyle çarçur eden İmamoğlu, 33 yıl aradan sonra ilk kez eurobond satışıyla 580 milyon dolarlık borç alımı da gerçekleştirdi.

Yeni Akit Gazetesi

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Yorumlar

Bilinçli yapılıyor.

E. İmamoğlu ve ekibi bilinçli olarak bunları yaptıklarını düşünüyorum. Yapmak istedikleri çok farklı. Hizmet etmek olmadığını zaten söyledi. Hedef ne.
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sukru

İSTANBUL NİMET NİMET,LÜPLET EKO LÜPLET.
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