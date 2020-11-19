Şimdi de canla başla çalışan Bakan Koca'yı gözüne kestirdi! Emin Çölaşan'dan üst düzey nankörlük

yeniakit.com.tr

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başladığı günden bu yana taraflı tarafsız herkesin takdirini toplayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca üzerinden yeni bir operasyon organize ediliyor. Emin Çölaşan ve Sözcü şimdi de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı gözüne kestirdi. At gözlüğüyle AK Partililere düşmanlık yapan Çölaşan, Sağlık Bakanı Koca’ya istifaya çağırdı. Nankörlüğün seviyesini yükselten Emin Çölaşan, bu günkü yazısında tepki çeken ifadeler kullandı.

Çölaşan, “Gerçi dereyi geçerken at değiştirilmez diye bir atasözümüz var ama insanların canının söz konusu olduğu böyle bir ortamda Sağlık Bakanı iyice çuvalladı. Günlük rutin açıklamalar yapmak dışında herhangi bir ağırlığı ve fonksiyonu kalmadı. Grip aşısı bile getirtemiyor! Salgın giderek yayılıyor, olumsuz tablo onu da eziyor. Rakamlarla oynaması karşımızdaki acı gerçekleri değiştirmiyor. Bence bir an önce istifa etmesi gerekiyor” ifadeleriyle Bakan Koca’yı hedef gösterdi.

Çölaşan’ın mahallesinden Bakan Koca’ya destek

Sözcü’nün “kıdemli tetikçisi” Emin Çölaşan her ne kadar Sağlık Bakanı Koca’ya saldırsa da, kendi mahallesinden gazeteciler ve bazı siyasetçiler, Sağlık Bakanlığı’nı öve öve bitiremiyordu.

CHP’li Eren Erdem, Faik Öztrak, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve gazeteci İsmail Saymaz bu isimlerden sadece birkaçı olarak ön plana çıkıyordu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, koronavirüs salgınında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın tutumunu beğendiğini söyleyerek, “En küçük bir şey oluyor. Çıkıyor, fotoğraf veriyor. Bu iyi bir şey. Bu hakkı teslim etmemiz lazım. Bu konuda enfeksiyon hastalıklarında uzman hocaları topladı, onlarla ilgili ekip kurdu. Bu iyi bir tutum, dolayısıyla bu hakkı Sağlık Bakanlığı’na teslim etmek lazım” demişti.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, “Ülkemiz, koronavirüsün en son girdiği coğrafyalardan biri oldu. Burada Sağlık Bakanlığı çalışanlarımızın çok ciddi gayretleri olduğunu tespit ettik. Bu çerçevede tüm sağlık çalışanlarına ve Sağlık Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz” diye konuşmuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Şahsen 'bu gizlendi, üstü örtülmeye çalışılıyor, aslında bir şeyler vardır' denilmesini doğru bulmuyorum. Böyle bir salgın hastalığın dünyanın her tarafında çok hızlı bir şekilde yayılmasını birkaç günlüğüne ertelemenin kimseye faydası olmaz. Sağlık Bakanı'nın bu konuda göstermiş olduğu duyarlılık, hassasiyet önem taşıyor diye düşünüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem ise, "Okulların tatil edilmesi, doğru. Pilot hastanelerin seçimi, doğru. Bilim kurulunun oluşumu, doğru. Bazı etkinliklerin iptali, doğru. Kamu spotları ve bilgilendirmeler, doğru. Anlık bilgilendirmeler, doğru. Bir muhalif olarak Sağlık Bakanlığını kutluyorum. Hiç fena değiller..." diye yazmıştı.

Eski TÜSİAD Başkanı, iş insanı Ümit Boyner de, "Türkiye, Sağlık Bakanlığı ile, THY ile, yerel yönetimleriyle ve kriz yönetiminde yetkili tüm kişi ve kurumlarıyla Coronavirüs krizinde şu ana kadar çok başarılı. Matematik yalan söylemez, önümüzde daha zor günler olabilir, vatandaşlar olarak el verelim" mesajını vermişti.

Gazeteci İsmail Saymaz ise, "Elazığ Depremi ve ‘corona’ salgınında görevini başarıyla yerine getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca örnek devlet adamı tavrıyla hem CHP’den hem de İyi Parti’den tebrik ve teşekkür aldı" paylaşımı yapmıştı.