Şimdi bu bir itiraf değil de ne? CHP’li eski vekil istemeden solak mahalleye gömdü!

yeniakit.com.tr CHP 26. Dönem Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’ye girişi sırasında CHP ve yol arkadaşı HDP’lilerin ayağa kalkmaması hakkında konuştu. Konuyu örf ve adetlere bağlayan Havutça, sağcıların örf, adet ve adaba daha uygun davrandığını, solcuların ise tam ters hareket ederek yozlaştığını itiraf etti.

Havutça, CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge programında konuştu.

Solcuların adap bilmediğini ortaya koydu

TBMM’nin açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın salona giriş yaptığı sırada CHP’lerin yaptığı saygısızlık üzerine, Ahmet Hakan, “Siz ayağa kalkmazsınız, bunun haklı gerekçeleri de vardır size göre. Onları da kamuoyuyla paylaşırsınız, bu sizin en demokratik hakkınız. Ben işin o kısmında değilim. Ben diyorum ki, İYİ Parti’nin bu tutumundan bir mana, bir anlam çıkarabilir miyiz? Ekrem bey dedi ki, çıkaramayız. Sağ partiler genelde daha otorite karşısında farklı tutumlar alırlar. Tamam, güzel bir açıklama yaptı. Siz ne diyorsunuz peki, sizin fikriniz ne bu konuda?” sorusunu yöneltti.

Bu sorunun üzerine Havutça, “Ekrem’e katılıyorum. Sağ kökenli arkadaşlarımız bu konuda daha örf adete adaba uygun davranış şekilleri var.” cevabını verdi. CHP’li ismin itiraf niteliğindeki sözlerinin ardından Hakan, “Biz biraz örf-adet dinlemeyiz” karşılığını verdi.

Ne olmuştu?

TBMM'nin 27. Dönem 3. Yasama yılı açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'e girdiği anda CHP sıraları ayağa kalkmamış ve alkışlamamıştı.