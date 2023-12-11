"Şimdi al sonra öde"ye geçildi! Online alışverişin veresiyesi olur mu?

Dijitalleşme, başka birçok alışkanlığımızda olduğu gibi alışveriş yöntemlerimizde de değişiklikler yaşanmasına neden oldu. Online alışverişin gelişmesiyle ortaya çıkan platformlar, giderek daha güvenli ve konforlu bir alışveriş deneyimini bizlere sunuyor. Online alışveriş yöntemlerinin son dönemde sunduğu yöntemlerden biri de “şimdi al sonra öde” kampanyaları.

Şimdi al sonra öde nedir?

Şimdi al sonra öde, alıcıların satın aldıkları ürünleri teslim alıp ödemeyi daha sonraki bir tarihte yapmasına imkân tanıyan online alışveriş yöntemidir. Bu yöntemi geleneksel veresiye yöntemiyle birlikte de düşünebilirsiniz. Alışveriş platformlarının sağladığı bu ödeme seçeneğiyle ödemeyi birkaç eşit parçaya bölerek yapabilirsiniz. Yani bir anlamda taksitli kredi kullanmış oluyorsunuz.

Şimdi al sonra öde nasıl çalışıyor?

Garantiblog'a göre; ilk olarak satın almak istediğiniz ürünleri belirleyip sepetinizi hazırlamalısınız. Ödeme kısmına geçtiğinizde ise şimdi al sonra öde veya bu anlama gelen başka bir adla hazırlanmış seçeneği tercih ederek ilerlemelisiniz. Bu noktada kredi kartı veya banka hesabınızı tanımlayarak ödeme seçeneklerinden kendinize uygun olanı seçebilirsiniz. Bu seçenekler genellikle erteleme veya taksitlendirme olarak sunuluyor ve bunun için bir işlem ücreti talep edilebiliyor. Kısa süren bir onay sürecinin ardından alışverişinizi yapıp anlaştığınız koşullarda ödemek üzere süreci tamamlayabilirsiniz.

Tüketiciler için avantajları:

Esnek ödeme imkânı: Şimdi al sonra öde yöntemi, müşterilere alışverişlerini esnek bir şekilde yönetme imkânı sağlar.

Güvenilirlik ve kolaylık: Tüketiciler, şimdi al sonra öde seçeneği sayesinde kendilerini daha güvende hissedebilirler.

Finansal planlamayı destekler: Bu ödeme yöntemi, tüketicilerin bütçelerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine katkı sağlar.

Tüketiciler için dezavantajları:

Ek maliyetler: Bazı online alışveriş platformlarında şimdi al sonra öde seçeneği için faiz ve ek maliyetler uygulanabilir.

Harcama kontrolü zorluğu: Şimdi al sonra öde seçeneği, bazı müşterilerin harcama kontrollerini zorlaştırabilir. Anında ödeme yapmak yerine sonradan ödeme seçeneği sunulması, bazı kişileri daha fazla harcamaya teşvik edebilir ve beklenmedik borçlara yol açabilir.

ÖNE ÇIKAN VİDEO