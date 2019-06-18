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Simav’da ‘Yaz Spor Okulları’ başladı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Belediye işbirliği ile ücretsiz yaz okulları başladı.

18 Haziran 2019 Salı 10:27
Simav’da ‘Yaz Spor Okulları’ başladı

Kütahya’nın Simav ilçesinde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Belediye işbirliği ile ücretsiz yaz okulları başladı. İlçede yaşayan öğrencilerin yaz tatilini dolu dolu geçirmesi için hayata geçirilen ‘Yaz Spor Okulları’nda futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, güreş, geleneksel okçuluk, cimnastik ve atletizm gibi spor etkinlikleri bulunuyor.


Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, “Tatilin, eğlencenin, arkadaşlığın, sporun ve heyecanın yaşandığı yaz spor etkinliklerine bu yıl ilgi oldukça fazla. Okulda verilen eğitimlere destek amaçlı olarak düzenlediğimiz yaz spor etkinliklerinde, yarışmalara katılacak öğrencilerin seçimini yapma şansı oluyor. Öğrencilerimiz, yaz boyunca edinecekleri sportif beceriler ve tecrübeler ile ilçemizi bir çok alanda temsil edebileceklerdir. Kurslarımız hayırlı olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:27
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