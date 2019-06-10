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Simav’da futbol turnuvası

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Çitgöl beldesinde, Ramazan bayramında başlayan 30 yıllık futbol turnuvasına katılan 6 takım, 2 grupta kıyasıya yarıştı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:54
Simav’da futbol turnuvası

Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Çitgöl beldesinde, Ramazan bayramında başlayan 30 yıllık futbol turnuvasına katılan 6 takım, 2 grupta kıyasıya yarıştı.


Turnuvanın A grubunda bulunan Kayılar Spor şampiyon olurken, 2’inci Balkavakspor, B grubundan, Gençlerbirliğispor ise 3’üncü oldu. 4 Haziran 2019 tarihinde başlayan müsabakalar 9 Haziran Pazar günü sona erdi.


Çitgöl Belediye Başkanı Güray Güner, bayram futbol turnuvasının birlik ve beraberliğe katkısı olduğunu, Çitgöl termal futbol sahasında yapılan 30 yıllık geleneksel futbol turnuvasına gelecek yıllarda da devam edeceklerini belirtti.


Simav Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Sapmaz, “Çitgöl beldemizdeki bayram futbol turnuvasına emek verenlere teşekkür ediyoruz. Geçmişten geleceğe nesiller, bir bayramda daha sporla buluştu” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 10:54
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