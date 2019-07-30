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Simav Panayırı yer satış ihalesi

Kütahya’nın Simav ilçesinde geleneksel olarak her yıl düzenlenen turizm ve ticaret panayırının,23 Ağustos-1 Eylül 2019 tarihleri arasında 87’inci kez yapılacağı bildirildi.

30 Temmuz 2019 Salı 11:08
Simav Panayırı yer satış ihalesi

Kütahya’nın Simav ilçesinde geleneksel olarak her yıl düzenlenen turizm ve ticaret panayırının,23 Ağustos-1 Eylül 2019 tarihleri arasında 87’inci kez yapılacağı bildirildi.


Panayır alanında esnaflar tarafından kiralanacak stantlara ait yer satış ihalesinin, 4 Ağustos Pazar günü saat 10.00’da panayır alanındaki çay bahçesinde, peşin bedelle yapılacağı belirtildi. Bu yıl 87’incisinin düzenleneceği, çevre il ve ilçelerin de yoğun ilgi gösterdiği geleneksel Simav turizm ve ticaret panayırında, ücretsiz halk konserleri, bir çok alanda yarışmalar, yağlı güreş, yamaç paraşütü, sosyal ve kültürel etkinliklerle sergilere yer verileceği bildirildi.


Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, 87’inci geleneksel Simav turizm ve ticaret panayırının, hayırlı olmasını diledi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 11:08
  1. sergi
  2. konser
  3. kültür

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