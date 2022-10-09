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Dünya Şımarık milyardere iki ülkeden sert tepki
Dünya

Şımarık milyardere iki ülkeden sert tepki

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırma önerisiyle tartışma çıkaran dünyanın en zengin isimlerinden Elon Musk, bu kez Çin-Tayvan krizinin sona ermesi için öneride bulununca büyük tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 23:36:00 -
Şımarık milyardere iki ülkeden sert tepki

Financial Times gazetesine verdiği röportajda Musk, Tayvan'ın ada üzerindeki egemenlik haklarının bir kısmından vazgeçmesi ile krizin çözülebileceğini öne sürdü.

Çin'in Şangay şehrinde büyük bir Tesla fabrikası bulunan Musk konuyla ilgili bir soru üzerine, "Benim tavsiyem herkes için makul fakat kimseyi mutlu etmeyecek bir özel yönetim bölgesi kurmanın yolunu bulmak olacaktır" ifadelerini kullandı.

Pekin yönetimi, Tayvan'ı Çin'in bir parçası olarak görüyor ve kontrol altına almak içi gerekirse güç kullanma ihtimalini reddetmiyor. Tayvan yönetimi ise Çin'in egemenlik iddiasını kesin bir dille reddederek adanın geleceğine sadece burada yaşayan 23 milyonun karar verebileceğini savunuyor.

Musk ise Hong Kong ile yapılan anlaşmadan daha iyi bir çözüm bulmanın mümkün olabileceğini belirtti.

Çin daha önce Tayvan'a Hong Kong'daki gibi "tek ülke, iki sistem" modelini önermiş fakat bu çözüm Tayvan'daki tüm partiler tarafından reddedilirken özellikle Hong Kong'da 2020'de yürürlüğe sokulan Ulusal Güvenlik Yasası nedeniyle halk arasında da destek bulmadı.

Tayvan'dan tepkiler

Taiwan News'in aktardığına göre, söz konusunu açıklama Tayvanlı yetkililerden tepki topladı ve bir milletvekili, Musk’ın teklifi savunmaya devam etmesi halinde Tesla'yı boykot etmekle tehdit etti.

Bazı yetkililer ise Musk'ın Çin'deki ticari çıkarları nedeniyle, konu hakkında tarafsız bir görüş sürdüremeyeceğini savundu.

Tayvan tepki gösterdi

Musk'ın yorumları ile ilgili Tayvan Dışişleri Bakanlığından resmi bir açıklama gelmese de iktidar partisinden milletvekili Wang Ting-yu sosyal medya hesabından, "Şirketlerin hissedarları sahiplik konusunu çok ciddiye alırken, 23 milyon Tayvanlı'nın hayat tarzı, egemenliği ve demokratik haklarını nasıl bu kadar hafife alabiliyorlar. Bu Ukrayna için kabul edilemez, Tayvan da kesinlikle müsaade etmez" ifadelerini kullandı.

Euronews Türkçe'deki habere göre isminin açıklanmasını istemeyen Tayvanlı bir yetkili de, "Musk kendisine aklı başında bir siyasi danışman bulmalı" ifadelerini kullanırken tüm dünyanın Hong Kong'un başına gelenleri gördüğünü aktardı.

Çin'den açıklama

Çin Dışişleri Sözcüsü Mao Ning ise Tayvan'ın Çin'in bir iç meselesi olduğunu vurgulayarak Tayvanlı ayrılıkçıları ezerek barışçıl yollardan birleşme prensibini sürdürdüklerini belirtti.

Çin'in ABD Büyükelçisi Qin Gang ise Musk’a önerisi için teşekkür ederek, “Tek ülke, iki sistem” görüşüne vurgu yaptı.

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