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Dünya Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı
Dünya

Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı

İtalya’da 3 defa Başbakanlık görevi yapan Silvio Berlusconi, yaşadığı kalp problemleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 18:28:00 -
Silvio Berlusconi hastaneye kaldırıldı

İtalya'nın eski Başbakanı Silvio Berlusconi, yaşadığı kalp problemleri nedeniyle Monaco'da hastaneye kaldırıldı. Berlusconi'nin Monaco'nun Monte Carlo şehrinde hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Profesör Doktor Alberto Zangrillo yaptığı açıklamada, pazartesi günü Berlusconi'yi gördüğünü ve İtalya'ya götürülmesinin mantıklı olmadığını düşündüğünü belirterek Berlusconi'nin yakındaki bir hastaneye kaldırılması gerektiği yönünde tavsiye verdiğini aktardı.

Koronaya yakalanmıştı

Öte yandan geçtiğimiz sene 2 Eylül'de yeni tip koronavirüs testi pozitif sonuç veren Berlusconi, Milano'da tedavi gördüğü San Raffaele Hastanesi'nden 14 Eylül'de taburcu edilmişti.

 

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