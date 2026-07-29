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Eğitim ÖSYM’den YKS için elektronik ortam uyarısı: Postayla ve elden tercihler geçersiz!
Eğitim

ÖSYM’den YKS için elektronik ortam uyarısı: Postayla ve elden tercihler geçersiz!

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ÖSYM’den YKS için elektronik ortam uyarısı: Postayla ve elden tercihler geçersiz!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) tercih sürecinde sadece elektronik ortamdan yapılan tercihlerin işleme alınacağını, posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listelerinin geçerli olmayacağını açıkladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruda, 2026-YKS tercih sürecinin bugün başladığı belirtildi.

Adayların tercihlerini 29 Temmuz-10 Ağustos'ta kılavuzda yer alan kurallara göre T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak yapabileceği aktarılan duyuruda, 2026-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun dikkatle incelenmesi istendi.

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Adaylar, ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaktır. Tercih işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır."

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