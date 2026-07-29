Ne ararsan çıktı! NASA’nın hayran kaldığı yerde içler acısı tablo

Gerçekleştirilen çalışmada önemli miktarda atık toplandığını belirten Akdeniz Ekolojik Miras Derneği kurucusu ve Sualtı Biyoloğu Dr. Mert Gökalp, "Burada bugün Azmak'ta, Akyaka'da sualtı temizliği yapıyoruz. Bildiğiniz üzere işte bu alanı kullanan piknikçiler, tatilciler bir şekilde bazı plastiklerini veya atıklarını düşürüyorlar bilmeden derenin içerisine. Bu derenin içerisinde de iç bölümde, özellikle kumul ve çamur olan alt taraftaki bölümleri içerisine sirayet ediyor. Ve alt tarafta el yordamıyla bu pislikleri bulmaya çalışıyoruz. Bugün de yaklaşık olarak herhalde 80 kilonun üzerinde gibi görünüyor. İki tane lastik var, işte fırçalar, bidonlar, cam parçaları, farklı kutu kola gibi şişeler, alüminyum tabanlı metal yapılar, bir sürü atık çıkarttık bugün. Toplamda 10 tane dalgıç bugün dalış yaptık sualtında. Azmak içerisinde ciddi bir temizlik yaptık. Bugün belediyenin ekipleri kıyıdan da bir temizlik yaptı. Yani hem kıyıda hem de sualtında dip temizliği yapıldı" dedi.