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Ne ararsan çıktı! NASA’nın hayran kaldığı yerde içler acısı tablo

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Ne ararsan çıktı! NASA’nın hayran kaldığı yerde içler acısı tablo

NASA'nın paylaşımının ardından ziyaretçi yoğunluğu yaşayan Muğla'nın Akyaka Mahallesi'ndeki Kadın Azmağı'nda dalgıçlar dip temizliği yaptı. Çalışmada denizden lastik, bidon, cam ve plastik atıklar çıkarıldı.

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Foto - Ne ararsan çıktı! NASA’nın hayran kaldığı yerde içler acısı tablo

Muğla Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, doğal çevrenin korunması ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Ula Belediyesi, Akdeniz Ekolojik Miras Derneği ile Akyaka Azmak Tur Kooperatifi iş birliğinde Kadın Azmağı’nda dip temizliği etkinliği düzenledi. Türkiye’nin önemli doğal miras alanlarından biri olan Akyaka Azmak’ta gerçekleştirilen dip temizliğinde atıklar ekipler tarafından titizlikle toplandı.

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Foto - Ne ararsan çıktı! NASA’nın hayran kaldığı yerde içler acısı tablo

Gerçekleştirilen çalışmada önemli miktarda atık toplandığını belirten Akdeniz Ekolojik Miras Derneği kurucusu ve Sualtı Biyoloğu Dr. Mert Gökalp, "Burada bugün Azmak'ta, Akyaka'da sualtı temizliği yapıyoruz. Bildiğiniz üzere işte bu alanı kullanan piknikçiler, tatilciler bir şekilde bazı plastiklerini veya atıklarını düşürüyorlar bilmeden derenin içerisine. Bu derenin içerisinde de iç bölümde, özellikle kumul ve çamur olan alt taraftaki bölümleri içerisine sirayet ediyor. Ve alt tarafta el yordamıyla bu pislikleri bulmaya çalışıyoruz. Bugün de yaklaşık olarak herhalde 80 kilonun üzerinde gibi görünüyor. İki tane lastik var, işte fırçalar, bidonlar, cam parçaları, farklı kutu kola gibi şişeler, alüminyum tabanlı metal yapılar, bir sürü atık çıkarttık bugün. Toplamda 10 tane dalgıç bugün dalış yaptık sualtında. Azmak içerisinde ciddi bir temizlik yaptık. Bugün belediyenin ekipleri kıyıdan da bir temizlik yaptı. Yani hem kıyıda hem de sualtında dip temizliği yapıldı" dedi.

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Foto - Ne ararsan çıktı! NASA’nın hayran kaldığı yerde içler acısı tablo

Dip temizliği çalışmalarının zorlu ancak doğal yaşamın korunması açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Kaptan Şadi Durmaz ise, "2009 yılından beri düzenli bir şekilde temizlik yapmaktayız. Sualtı, su üstü. Su üstü temizleri bizim için kolay, temizliyoruz. Ama dip temizliği çok zor. Ahmet Başkanımıza ve sağ olsunlar özel timlerle beraber hepsine destek verirler. Hepsine Akyaka’mız adına minnettarız" dedi.

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Foto - Ne ararsan çıktı! NASA’nın hayran kaldığı yerde içler acısı tablo

Kadın Azmağı'nın korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Muğla Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Cihan Dündar, "Buradaki tur kooperatifimizle birlikte Akyaka, Kadın Azmağı'nda bir dip temizliği yaptık. 10 tane dalgıçla beraber yaptığımız dip temizlikte ciddi miktarda cam şişeler, petler, araba lastikleri gibi orada olmaması gereken birçok malzeme çıkarttık. Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiyemiz de burada bize destek oldu çalışmalara. Onlara da teşekkür ediyorum. Çevre Koruma Dairesi Başkanlığımız, Ulaşım Dairesi Başkanlığımız ve tabii ki Basın Dairemiz de bize eşlik etti. Hepsine buradan tek tek teşekkür ediyorum. Ahmet Başkanım özellikle yaklaşık bin 500 kilometre kıyı şeridinde çevre yönetimini sağlamak üzere zaten iklim değişikliği başkanlığını kurdu. Bizim Muğla'yı geleceğe hazırlamak temel görevimiz. O çerçevede çalışmalarımızı yürütüyoruz. 13 ilçemizin tamamında aktif olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Akyaka Kadın Azmağı’nın korunmasının kurumlar arası iş birliği ve toplumsal duyarlılıkla mümkün olduğunu belirtti. Başkan Aras, Akyaka Kadın Azmağı'nın Muğla’nın en kıymetli doğal miraslarından birisi olduğunu, bu eşsiz ekosistemi korumak için kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ve bölgeyi sahiplenen vatandaşların birlikte hareket etmesinin büyük önem taşıdığını açıkladı.

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