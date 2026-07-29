Oturduğunuz yerin havası nasıl? Tıkla öğren: İşte megakentin kirlilik haritası

- "Bu yıl hava kalitesindeki iyileşmede meteorolojik şartlar etkili" Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, İstanbul genelinde parçacık madde (PM10) miktarındaki değişimi incelediklerini söyledi. Geçen yılın haziran ayı ile 2026 yılı haziran ayı verilerini karşılaştırdıklarını belirten Toros, "2025 yılı Haziran ayında partikül madde 31,5 mikrogram/metreküp iken, 2026 yılı Haziran ayında 29,5 mikrogram/metreküpe düştü. Yani hava kirliliği değerlerinde yaklaşık yüzde 6 civarında bir iyileşme söz konusu." dedi. Toros, bu yıl hava kalitesindeki iyileşmede meteorolojik şartların etkili olduğuna dikkati çekerek, "Bu yıl meteorolojik olarak daha yağışlı dönemler yaşadık. Atmosfer daha hareketliydi, rüzgarlar daha fazlaydı. Yağış sistemlerinin geçmesi atmosferin doğal olarak temizlenmesini sağladı." ifadelerini kullandı. Yüksek basınç dönemlerinde havanın hareketsiz kaldığını ve kirleticilerin atmosferde biriktiğini anlatan Toros, alçak basınç sistemlerinde ise hava hareketlerinin arttığını, kirleticilerin daha hızlı dağıldığını ve yağışlarla birlikte atmosferden uzaklaştırıldığını bildirdi.