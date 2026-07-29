Oturduğunuz yerin havası nasıl? Tıkla öğren: İşte megakentin kirlilik haritası
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından hazırlanan son hava kalitesi araştırması, megakentte solunan havanın son durumunu ortaya koydu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 26 hava kalitesi istasyonundan elde edilen verilere göre, İstanbul'da haziran ayında partikül madde (PM10) kaynaklı hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azaldı. Ancak ilçeler bazındaki değişim, bazı bölgelerde hava kalitesinin ciddi şekilde bozulduğunu gösterdi.