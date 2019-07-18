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Silvan’da yaya geçitleri yapılıyor

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, trafikte yaya önceliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla trafiğin yoğun olduğu yerlere yaya geçitleri yapılıyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:56
Silvan’da yaya geçitleri yapılıyor

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, trafikte yaya önceliğini ve güvenliğini sağlamak amacıyla trafiğin yoğun olduğu yerlere yaya geçitleri yapılıyor.


Silvan Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı’nın 2019 yılını ’Yaya Öncelikli Trafik Yılı’ ilan etmesinin ardından ilçenin merkezindeki caddelere yaya geçitleri yapmaya başladı. Araç sürücülerinin yayalara öncelik vermesi için trafiğin yoğun olduğu yerele görseller yerleştirildi. Araç sürücülerinin göreceği şekilde yola çizilen uyarıcı görseller, trafiğin aksamaması için gece geç saatlerde gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:56
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