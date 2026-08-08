Silvan’da diş kliniğine silahlı saldırı! 2 şüpheli tutuklandı
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Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 28 Temmuz 2026 tarihinde bir diş kliniğine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 28 Temmuz 2026 tarihinde bir diş kliniğine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.
Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda saldırıyla bağlantılı oldukları belirlenen S.N.Ç., M.B., M.Ş.D. ve S.E. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre M.B., Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakılırken, S.N.Ç. hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyet Müdürlüğü, M.Ş.D. ve S.E.’nin saldırıyı gerçekleştirdiklerinin tespit edildiğini bildirdi.
Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, olayın aydınlatılmasına yönelik Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kapsamlı çalışma yürütüldüğü belirtildi.