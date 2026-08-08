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Yerel Silvan’da diş kliniğine silahlı saldırı! 2 şüpheli tutuklandı
Yerel

Silvan’da diş kliniğine silahlı saldırı! 2 şüpheli tutuklandı

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Silvan’da diş kliniğine silahlı saldırı! 2 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 28 Temmuz 2026 tarihinde bir diş kliniğine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 28 Temmuz 2026 tarihinde bir diş kliniğine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda saldırıyla bağlantılı oldukları belirlenen S.N.Ç., M.B., M.Ş.D. ve S.E. isimli 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre M.B., Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakılırken, S.N.Ç. hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyet Müdürlüğü, M.Ş.D. ve S.E.’nin saldırıyı gerçekleştirdiklerinin tespit edildiğini bildirdi.

Mahkemeye çıkarılan iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasında, olayın aydınlatılmasına yönelik Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kapsamlı çalışma yürütüldüğü belirtildi.

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