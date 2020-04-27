Silvan’da sebze fideleri satışı başladı

Diyarbakır’ın Silvan sebze fideleri şehir merkezindeki cadde ve sokaklarda satışa sunuldu.

Silvan’da çiftçiler tarafından yetiştirilen domates, biber, patlıcan fideleri cadde ve sokaklarda satışa sunuldu. Seralarda üretilen sebze fideleri Silvan cadde ve sokaklarda satışa sunuldu. Kaldırımlarda tezgahlarını açan üreticiler, getirdikleri fidelerin demetini 4 ve 5 liradan satıyor. Fide yetiştiricisi Baver Yılmaz, yerli fidelere rağbetin olduğunu söyledi. Yılmaz, "Kendi yetiştirdiğimiz fidelerle aile geçimimizi sağlıyoruz. Domates, salatalık, biber, patlıcan gibi birçok sebze fidesini yetiştirerek pazarlarda satmaya başlıyoruz. Yağışlar nedeniyle bu yıl fideleri pazara geç getirdik. 15 gün daha fide satışlarına devam edebileceğiz. Sonra satışlar bitecek. Bahçesi olan vatandaşlar daha çok yerli fidelere rağbet gösteriyor" dedi.