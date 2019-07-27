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Silvan Devlet Hastanesi yapımında sona yaklaşılıyor

Dr.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:28
Silvan Devlet Hastanesi yapımında sona yaklaşılıyor

Dr. Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Fesih Uyan, 150 yataklı yeni hastanenin yapımında sona gelindiğini söyledi.


Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 2016 yılında yapımına başlanan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine ek olarak yapılan ve bitme aşamasına gelen 150 yataklı binanın kaba inşaatı tamamlandı. Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Fesih Uyan ”Yapımı devam eden Silvan Devlet Hastanesi’nde son hazırlıklar yapılıyor. İl Sağlık Müdürümüz Dr. Mehmet Sait Avar’ın yoğun ilgi, destek ve çabalarıyla Silvan’a son teknolojik cihazlar ile donatılmış olan, bölgenin en donanımlı 150 yataklı devlet hastanesi yapılıyor. Silvanlı hemşerilerimize, çevre il ve ilçelerden gelecek tüm vatandaşlarımıza, hizmet vermeye hazır hale getiriliyor. Hastanemiz 54 adet iki kişilik, 36 adet tek kişilik, 6 adet suit oda, 11 cihazlı diyaliz ünitesi, 8 yataklı 2. basamak yoğun bakım ve 6 yataklı 1. basamak yoğun bakım ünitesi, 6 adet ameliyat salonu, hepsi özel ve tek kişilik olarak düzenlenmiş olan özel doğum servisi, son teknoloji fizik tedavi cihazlarıyla donatılmış fizik tedavi ünitesi ve radyolojik görüntüleme merkezi ile 27 bin metrekare kapalı alanıyla Silvanlı hemşerilerimize ve bölgemize hizmet verecek. Hastanemiz hizmete açıldıktan sonra, son teknolojik cihazlar, yenimobilya ve malzemeler ile vatandaşlarımıza, sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sunmayı hedefliyoruz. Bu şekilde vatandaşlarımızı Diyarbakır’a, Batman’a ve civar illere sevk etmelerin önüne geçilmiş olacak, kendi evlerinde en iyi sağlık ve otelcilik hizmetini vatandaşlarımıza sunacağız. Ağustos ayında teslim edilmesi planlanan yeni hastanemize, il sağlık müdürlüğümüzün yoğun destekleri ile en kısa süre içerisinde taşınıp, Silvanlı hemşerilerimize, çevre il ve ilçelerden müracaat edecek tüm vatandaşlarımıza hizmet vermenin heyecanı içerisindeyiz. Bu minvalde hastanemiz yapımında öncelikle devletimize, büyük desteklerinden dolayı il sağlık müdürümüz Dr Mehmet Sait Avar’a ve emeği geçen herkese minnettarlığımızı ve teşekkürlerimizi, Silvan halkı adına, bir Silvanlı olarak sunuyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 10:28
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