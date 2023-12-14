Silopi'de yüce Kur'an'a saldıran zanlı hakkında yeni gelişme!
Şırnak'ın Silopi ilçesinde yüce Kur'an'a saldıran zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Silopi’nin Yeşiltepe Mahallesi 2. Cadde Kaymakamlık binası yakınında saat 15.00 sıralarında İ.B. adlı şahıs, Kur’an-ı Kerim'i yırtma girişiminde bulunmuş, polis ekipler tarafından gözaltına alınmıştı.
'Cezaevine gönderildi'
Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen İ.B., Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
Hakim karşısına çıkan İ.B., "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan" tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şırnaklılar yüce Kur'an'a yapılan hadsiz saldırıdan sonra zanlıyı linç etmek istemiş, emniyet görevlileri engel olmuştu.
Dünya
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