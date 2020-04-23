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Aktüel

Silopi’de engellilerin 23 Nisan coşkusu

Şırnak’ın Silopi ilçesinde rehabilitasyon merkezi öğrencileri sosyal medya üzerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

2020-04-23 17:32:23 -
Silopi’de engellilerin 23 Nisan coşkusu

Şırnak’ın Silopi ilçesinde rehabilitasyon merkezi öğrencileri sosyal medya üzerinden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.


Özel rehabilitasyon merkezi müdiresi Semire Azizoğlu, korona virüs nedeniyle eğitimlerin evde yapılması üzerine öğrencileri ile sosyal medya üzerinden görüştü. Engellilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Azizoğlu’na öğrenciler de evde hazırladıkları videoları göndererek jest yaptı.


Videolarda görme engelli bir öğrencinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarken bazı öğrencilerinde dans ettikleri görüldü.

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