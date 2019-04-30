Silopi HEM’den halaylı yıl sonu sergisi

Şırnak’ın Silopi İlçe Halk Eğitim Merkezi bünyesinde bulunan kursiyerler, yıl boyunca hazırladıkları eserleri düzenlenen etkinlikle sergiledi.

Halk Eğitim Merkezi binasında yapılan etkinliğe, Silopi Kaymakamı Sezer Işıktaş’ın eşi Tuğba Işıktaş, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte Silopi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde profesyonel halk oyunları antrenörü Özlem Sarı öncülüğünde eğitilen öğrencilerin halayları dikkatleri üstüne çekti. Silopi yöresine ait yöresel kıyafetler giyen folklor ekibi Kürtçe müzik eşliğinde halay çekerken, etkinlik alanında bulunan katılımcılarda coşkuyla izledi.

Sergiyi dolaşan Tuğba Işıktaş, hazırlanan eserler hakkında bilgi aldı.

Sergi sonrası açıklama yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Osman Bilen, kurs öğreticilerine ve kursiyerlere yaptıkları çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti. Meslek, sanat ve spor alanlarında hemen hemen bütün ilçenin ihtiyacını karşılayacak tarzda kurs açtıklarını ifade eden Bilen, “Geçen sene 501 kurs açtık ve 10 bin kursiyere ulaştık. Bu sene hedefimiz bunun üstüne çıkmaktır. 8 aylık bir süre zarfını hesapladığımızda bunun üstüne çıktığımızı görüyoruz” dedi.

Hayat Boyu Genel Müdürlüğü istatistiklerine insanlara ulaşım noktasında büyük yol kat ektiklerini belirten Bilen, “Nüfus ile oranladığımızda halkla iletişim alanında kursiyerler ulaşım alanında yüksek bir rakamla önde olduğumuzu söylemek istiyorum” diye konuştu.

“Yok olmaya yüz tutmuş sanatın kursunu açtık”

Yok olmaya yüz tutmuş sanatın kursunu açtıklarını aktaran Bilen, konuşmalarına şöyle devam etti:

“Biz bu sene yeni bir vizyonla hareket ettik. Yeni kurslar açmayı planladık. Bunların içerisinde naht sanatı var. Bu naht sanatı yok olmaya yüz tutmuş bir eser, kağıt kaplama sanatı var. Model gemi yağım sanatımız var. Buradaki amacımız yeni şeylerle vatandaşı buluşturmak. Aynı zamanda onları bir iş sahibi yapmak. Bu amacı gerçekleştirdiğimize de inanıyorum. Herkese teşekkür ediyorum.”

Katılımcıların sergiyi dolaşmasının ardından, sergi alanında kursiyerler, eğitmenler ve katılımcılar Kürtçe müzik eşliğinde halaylar çekerek eğlendi.