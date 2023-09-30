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Yerel Siloda temizlik yapan işçi, 7 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
Yerel

Siloda temizlik yapan işçi, 7 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-09-30 07:10:00 -
Siloda temizlik yapan işçi, 7 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, un fabrikasında çalışan Mustafa Bodur (41), temizlik yaptığı sırada 7 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçedeki bir un fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada çalışan Mustafa Bodur, bir arkadaşıyla beraber siloda kepek temizliği yaptığı sırada, 7 metre yükseklikten düştü. Yanında bulunan arkadaşının durumu diğer çalışanlara haber vermesi üzerine düştüğü yerden çıkartılan Mustafa Bodur'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Bodur'un cansız bedeni morga kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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