Silivri'de yaklaşık bin motosikletli, kazalarda ölen sürücüler için anma sürüşü yaptı

İstanbul Silivri'de bir araya gelen yaklaşık bin motosikletli, kazalarda hayatını kaybeden sürücüleri anmak için toplu sürüş yaptı. İstanbul, Trakya ve Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sürücüler, Selimpaşa Dinlenme Tesisleri'nde buluştuktan sonra Silivri Motorcu Anıt Heykeli'ne ulaştı.

"Motosiklet Üzerinde Vefat Etmiş Sürücüleri Anma Sürüşü" ikinci kez düzenlendi. Etkinliğin ev sahipliğini Silivri Motosiklet Kulübü, organizasyonunu İstanbul Free Wheels Motosiklet Kulübü üstlendi.

Silivri Motosiklet Kulübü Başkanı Özkan Kandemir, trafikteki sürücülerden motosikletlilere daha fazla dikkat göstermelerini istedi: "Sinyal verin, aynanıza bakın, bizi görün. Telefonunuzla ilgilendiğinizin onda biri kadar bizimle ilgilenin. Bizim de evde bekleyenlerimiz var."

Kandemir, motosikletlerin hız limitlerinin yeniden düzenlenmesini de talep etti. Kulüp başkanına göre bu istek hız yapmak için değil, ağır tonajlı araçlarla aynı hızda seyretmenin oluşturduğu tehlikelerden korunmak amacını taşıyor.

Özsoy: "Hız limitleri konusunda düğmeye basıldı"

Türkiye Motosiklet Platformu Başkanı Zafer Fatih Özsoy, İçişleri Bakanlığı ile yürütülen görüşmelere ilişkin açıklama yaptı. Özsoy'un aktardığına göre çalışmalar hız limitlerinin yeniden düzenlenmesini, sertifikalı koruyucu ekipmanın yaygınlaşmasını ve eğitim seferberliğini kapsıyor.

"Hız limitleri konusunda düğmeye basıldı. Arabalarla aynı süratlere gelmeyebilir ama kamyonlardan hızlı olacağımıza size söz veriyorum" diyen Özsoy, motosiklet sürücülerini trafikte taciz ederek ölümlerine ya da yaralanmalarına neden olan kişilere daha ağır hukuki yaptırım uygulanmasını talep ettiklerini de söyledi.

Bedir Kaleci ve "Motovlogcu Dayı" anıldı

İstanbul Free Wheels Motosiklet Kulübü Başkanı Mustafa Candan, konuşmasında yakın zamanda hayatını kaybeden Bedir Kaleci ile motosiklet camiasında tanınan "Motovlogcu Dayı"yı andı, tüm sürücülere rahmet diledi.

Anma programında saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Hayatını kaybeden motosikletçiler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla yad edildi.

Etkinlik, motosikletlilerin trafikte daha görünür olması ve can güvenliğinin sağlanmasına yönelik çağrılarla tamamlandı.