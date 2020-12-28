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Aktüel Silivri'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Silivri'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 00:43:58 -
Silivri'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de meydana gelen silahlı kavgada, bir kadın hayatını kaybederken, 2 kadın yaralandı.

Yeni Mahalle'de oturan kadınlarla bir erkek arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Silahın da kullanıldığı kavgada, 3 kadın yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Yaralılardan biri hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, şüpheli kişiyi gözaltına aldı.


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