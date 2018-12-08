THY- Euroleague
0553 313 94 23

Silivri'de rögara düşen buzağı kurtarıldı

İstanbul'un Silivri ilçesinde rögara düşen buzağı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:00
Silivri'de rögara düşen buzağı kurtarıldı

Silivri Büyükçavuşlu'da rögara düşen dana itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 

Büyükçavuşlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Recep Böbçe'ye ait dana, otladığı sırada kapağı olmayan rögara düştü. Mahsur kalan dana, kepçe yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Muhtar Erdinç Öztürk ve dana sahibi Recep Böbçe, rögar kapaklarının hırsızlar tarafından çalındığını belirterek tepki gösterdi. Muhtar Öztürk, “Bu çukurlara hayvanlarımız düşüyor ama insanlar da düşebilir" dedi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 16:00
  1. İstanbul
  2. Silivri
  3. Rögara düşen buzağı kurtarıldı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Basketbolda maçın ardından
    1. Basketbolda maçın ardından
    2. "İmar barışından 8 milyon 900 bin kişi..
    3. Dövme stüdyosuna pompalı tüfekle saldırı
    4. Çocuklarda burun kanaması
    5. İsrail-Lübnan sınırında hareketlilik
    6. Erkekler ev işi yapmalı mı?
    7. Galatasaray'ın Rize 11'i belli oldu
    8. Bakan Albayrak vatandaşlarla özçekim..
    9. Fransa'daki gösterilerde 3'ü polis, 30..
    10. Yunanistan'dan Soldado'ya sürpriz talip
    11. AK Parti Şanlıurfa ilçe belediye..
    12. Bu acının tarifi yok! 'Kuzum sana..
    13. Beşiktaş'tan Mehmet Tutulkan için..
    14. Hekimler anne adayı genç hanımları..
    15. Maçın ardından
    16. Trump açıkladı: Genelkurmay başkan..
    17. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
    18. Bakan Kurum'dan 'imar barışı' açıklaması
    19. Çavuşoğlu: Bu politikaya devam edeceğiz
    20. İnsanlar artık kendi sebzelerini..
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Ruslardan Erdoğan-Maduro yorumu: 20 ton altının büyük bölümü Türkiye'ye geldi
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Ortadoğu’nun eli kanlı kiralık katilinden Türk basınına tehdit: Hesap verecekler!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!