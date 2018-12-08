Silivri'de rögara düşen buzağı kurtarıldı

Silivri Büyükçavuşlu'da rögara düşen dana itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.



Büyükçavuşlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Recep Böbçe'ye ait dana, otladığı sırada kapağı olmayan rögara düştü. Mahsur kalan dana, kepçe yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Muhtar Erdinç Öztürk ve dana sahibi Recep Böbçe, rögar kapaklarının hırsızlar tarafından çalındığını belirterek tepki gösterdi. Muhtar Öztürk, “Bu çukurlara hayvanlarımız düşüyor ama insanlar da düşebilir" dedi.