"Atatürk köşesi yaptı, sürgün edildi" denmişti... Gerçeğe Akit ulaştı! Bu öğretmene iyi bile sabretmişler

YENİ AKİT SEBAHATTİN AYAN

Atatürk maskesine sığınarak Türkiye’nin huzur iklimini hedef alan seküler çevrelerin bir girişimi daha çöktü. Aralarında sarı sendikalar olarak bilinen yapılarla birlikte Eğitim-İş sendikasının da bulunduğu bir grup sendikacı, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kirazpınar Mahallesi’nde bulunan Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’nde görevli tarih öğretmeni Tamer Çağlar üzerinden “Atatürk’e sahip çıktı, sürgün edildi” iddiasıyla algı operasyonu yürüttü.

Akit’in ulaştığı bilgilere göre, Tamer Çağlar’ın “Okula Atatürk köşesi yaptım, 85 kilometre uzağa sürgün edildim” şeklindeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

ERDOĞAN VE YUSUF TEKİN'E SALDIRDI

Hakkında çok sayıda şikâyet bulunan Çağlar’ın, Recep Tayyip Erdoğan ve Yusuf Tekin ile ilgili paylaşımlarıyla tepki çektiği, okulda eğitim-öğretim faaliyetlerini olumsuz etkilediği, öğretmenler ve idareciler hakkında itham ve iddialarda bulunduğu, kurumun huzur ve sükûnunu bozucu davranışlar sergilediği belirlendi.

Valilik onayıyla hakkında inceleme başlatılan Çağlar’ın daha önce de benzer konular nedeniyle çeşitli soruşturmalar geçirdiği ve disiplin cezaları aldığı kaydedildi.

Öte yandan, tüm okullarda Atatürk köşesi bulunmasının yasal bir zorunluluk olduğu hatırlatılarak, bu nedenle cezalandırıldığı yönündeki iddiaların gerçekleri örtmeye dönük olduğu vurgulandı.

