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Aktüel Silivri'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
Aktüel

Silivri'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-11-03 13:50:44 -
Silivri'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

İSTANBUL (AA) - Silivri'de okul servisinden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan 6'ncı sınıf öğrencisi, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.U'nun kullandığı 34 RPC 40 plakalı otomobil, Fener Mahallesi'nde evinin bulunduğu caddede okul servisinden inerek yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki M.K'ye çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 6. sınıf öğrencisi M.K, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sürücü S.U da jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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