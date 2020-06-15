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Aktüel

Silivri’de feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

Silivri D-100 karayolu Kınalı mevki’inde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği meyve yüklü kamyonet, bariyerlere ok gibi saplandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 09:30:09 -
Silivri’de feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

Silivri D-100 karayolu Kınalı mevki’inde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği meyve yüklü kamyonet, bariyerlere ok gibi saplandı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybederken bir kişi ise yaralandı.


Kaza, sabah 06:30 sıralarında D-100 Karayolu Kınalı mevki’i Çorlu-Çerkezköy sapağında meydana geldi. İçerisinde 2 kişi bulunan meyve yüklü kamyonet, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu bariyerlere ok gibi saplandı. Bariyerleri parçalayan kamyonet elektrik direğine çarparak durabilirken kazanın şiddetiyle araç içerisinde sıkışan 2 kişiyi Silivri İtfaiye ekipleri çıkararak olay yerine gelen ambulanslara teslim etti. Araç içerisinde bulunan Okan Sarıkaya yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı şahıs Soner Durukan ise Silivri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


Kaza sebebiyle yola saçılan meyveler İtfaiye ekiplerinde suyla temizlendi. Araç trafiği Çorlu istikametinde bir süre tek şeritten sağlandı.

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