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Yerel Silivri'de eve silahlı baskın! Ölüler var
Yerel

Silivri'de eve silahlı baskın! Ölüler var

Silivri'de bir şahıs, elindeki silahla ev bastı. Hane içinde bulunan 2 kadını silahla vurarak öldüren şahıs kayıplara karıştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 07:34:00 -
Silivri'de eve silahlı baskın! Ölüler var

Olay, saat 22:30 sıralarında Silivri Cumhuriyet Mahallesi Meneviş Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, kimliği belirsiz silahlı bir kişi, Tülay A. ve Mesut S.’in birlikte ikamet ettiği eve gelerek her iki kişiyi de silahla vurdu.

Saldırı sonrası şüpheli şahıs olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Tülay A. ve Mesut S. üzerinde yapmış olduğu inceleme sonrası her ikisinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası cenazeler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na götürülürken polis kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

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