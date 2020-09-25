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Aktüel Silivri'de "Engelsiz Bir Yaşam İçin Yardım Gecesi" düzenlendi
Aktüel

Silivri'de "Engelsiz Bir Yaşam İçin Yardım Gecesi" düzenlendi

Yeniakit Publisher
2020-09-25 23:35:21 -
Silivri'de "Engelsiz Bir Yaşam İçin Yardım Gecesi" düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Silivri'de Engelsiz Yaşam Vakfınca, engelli bireylere destek amacıyla etkinlik gerçekleştirildi.

"Engelsiz Bir Yaşam İçin Yardım Gecesi" etkinliğinde, Hilal-i Ahmer madalyası ile bir mücevher açık artırmayla satışa sunuldu. Etkinlikten elde edilen gelir, engelli bireylerin tekerlekli sandalye ve temel ihtiyaç malzemeleri için kullanılacak.

Engelsiz Yaşam Vakfı Trakya Temsilcisi Aytaç Tuna, engelli bireylere yardımcı olmak için etkinliği organize ettiklerini, Trakya ve Silivri bölgesindeki engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını anlattı.

Engelsiz Yaşam Vakfı Kurucu Başkanı Atilla Kaplakarslan ise açık artırmadan elde edilen gelirle engelli bireylere destek olduklarını, ortopedi cihazları ve bazı ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydetti.

Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Ercan Tan ile oyuncu Tamer Karadağlı, müzisyen Hilal Özdemir ve sanatçı Coşkun Sabah'ın katıldığı etkinlikte, yardım gecesinin düzenlenmesine katkı sunanlara plaket takdim edildi.

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