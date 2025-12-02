Silivri'de BOTAŞ tesisinde yangın! Valilikten açıklama geldi

İstanbul’un Silivri ilçesinde BOTAŞ'a ait doğal gaz depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle tesis boşaltılırken, alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre Silivri Kınalı mevkiinde bulunan BOTAŞ doğalgaz depolama tesisinde saat 14.30'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın nedeniyle tesis tahliye edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.