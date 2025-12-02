  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Silivri'de BOTAŞ tesisinde yangın! Valilikten açıklama geldi
Gündem

Silivri'de BOTAŞ tesisinde yangın! Valilikten açıklama geldi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Silivri'de, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait doğal gaz depolama tesisinde çıkan yangına müdahale edildi. İstanbul Valiliği, olayda ölü ve yaralanın olmadığını bildirdi.

İstanbul’un Silivri ilçesinde BOTAŞ'a ait doğal gaz depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle tesis boşaltılırken, alevler itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgilere göre Silivri Kınalı mevkiinde bulunan BOTAŞ doğalgaz depolama tesisinde saat 14.30'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, yangın nedeniyle tesis tahliye edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması devam ediyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23