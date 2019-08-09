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Silivri’de 22 bin çocuğa bayram kıyafeti hediye edildi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Kurban Bayramı öncesinde 22 bin çocuğa bayram kıyafeti hediye etti.

09 Ağustos 2019 Cuma 11:50
Silivri’de 22 bin çocuğa bayram kıyafeti hediye edildi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Kurban Bayramı öncesinde 22 bin çocuğa bayram kıyafeti hediye etti.


Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Kurban Bayramı öncesinde bayramlık kıyafet dağıtarak ilçedeki çocukların yüzünü güldürdü. Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam eden Başkan Yılmaz, Silivri Belediyesi Sosyal Yardım Mağazası ekipleri ile birlikte köy ve mahalleleri ziyaret etti. 35 mahalle muhtarına bayramlıkların teslim edilmesini sağlayan Başkan Yılmaz, bazı mahallelerde kıyafetleri bizzat kendisi vererek çocukların bayramını kutladı. 22 bin bayramlık hazırlatan Başkan Yılmaz, çocukların bayram sevincine ortak oldu.



42 bin parça bayramlık dağıtıldı


Silivri Belediyesi tarafından Ramazan Bayramı’nda 20 bin, Kurban Bayramı’nda ise 22 bin kıyafet dağıtımıyla toplam 42 bin parça bayramlık hediye edildi. “Çocuklar mutlu, aileler mutlu” diyen Başkan Yılmaz, onların mutlu olduğunu görünce kendisinin de mutluluk yaşadığını ifade ederek, “Sevginin paylaştıkça büyüdüğünden hareketle biz de bu bayramda çocuklarımızı sevindirelim dedik. Belediye Meclis Üyelerimiz, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ve mahalle muhtarlarımız ile birlikte çocuklarımıza hediyelerini verdik. Geçen Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da bayramlık kıyafetleri 20 bin çocuğumuza takdim ederek sevindirdik. Çocukların yüzü gülsün istedik. Onların yüzünün güldüğünü görmek bizlere motivasyon kaynağı oluyor, kuvvet veriyorlar. Bizler bayram sabahları gece uyuyamazdık. Annemizin babamızın aldığı kıyafetleri başucumuza koyardık sabah uyandığımızda onları giyelim diye. Paylaştıkça sevgiler büyüyor. Biz paylaşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



“Her alanda hizmet edeceğiz"


Çocukların mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Marka Kent Silivri’nin ana temasında çocukların yer aldığını söyledi. “Mutlu Silivri” söyleminin karşılığı olarak eğitimden spora, kültürden sanata her alanda çocukların mutluluğu için çalışacaklarını vurgulayan Başkan Yılmaz, “Yaz spor okullarımızda binlerce çocuğumuz sporla iştigal oluyor. Kültür Merkezimiz bünyesindeki atölye çalışmalarında hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Yaz tatillerini doya doya geçiren yavrularımız için daha birçok projemiz var. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın hayatlarında başarılı olmaları demek lider ülke Türkiye’yi inşa etmek demektir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:50
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