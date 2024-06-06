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Yaşam Silivri TEM Otoyolu'nda feci kaza
Yaşam

Silivri TEM Otoyolu'nda feci kaza

Yeniakit Publisher
2024-06-06 01:41:00 -

Silivri TEM Otoyolu'nda üç aracın karıştığı zincirleme kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Silivri TEM Otoyolu’nda İstanbul istikametinde seyir halindeki bir otomobile arkadan bir araç çarptı. Daha sonra M.C. hakimiyetindeki 16 AAZ 360 plakalı tır da kaza olduğunu fark edemeyerek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tır, bariyerleri aşarak yeşillik alana geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Kazada yaralanan tır sürücü ile otomobilde bulunan 12 yaşındaki E.A., V.A., U.A. ve Z.A., tedavileri için hastaneye kaldırıldı. Araçlar yoldan çekilirken, kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: İHA

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