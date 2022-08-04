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Yaşam Silivri sular saat kaçta gelecek? İstanbul sular kaçta gelir 4 Ağustos
Yaşam

Silivri sular saat kaçta gelecek? İstanbul sular kaçta gelir 4 Ağustos

4 Ağustos Perşembe günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar 'Sular ne zaman gelir?' sorusuna cevap arıyor. Peki, Ümraniye sular saat kaçta gelecek?

Yeniakit Publisher
2022-08-04 21:05:00 -
Silivri sular saat kaçta gelecek? İstanbul sular kaçta gelir 4 Ağustos

İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Pek çok kişi suların saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, sular kaçta gelecek?

Silivri sular saat kaçta gelecek? İstanbul sular kaçta gelir 4 Ağustos

İlçe        :              Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler     :              Zafer Mah,Hürriyet Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları

Başlama Tarihi   :              04.08.2022 09:28

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Silivri

Etkilenen Mahalleler     :              Alipaşa Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi   :              04.08.2022 14:49

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Ümraniye

Etkilenen Mahalleler     :              Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              04.08.2022 16:20

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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