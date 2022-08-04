Silivri sular saat kaçta gelecek? İstanbul sular kaçta gelir 4 Ağustos
4 Ağustos Perşembe günü İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar 'Sular ne zaman gelir?' sorusuna cevap arıyor. Peki, Ümraniye sular saat kaçta gelecek?
İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Pek çok kişi suların saat kaçta geleceğini araştırıyor. Peki, sular kaçta gelecek?
Silivri sular saat kaçta gelecek? İstanbul sular kaçta gelir 4 Ağustos
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Zafer Mah,Hürriyet Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Sıstemlerımızde Yapılan Bakım-Onarım Çalışmaları
Başlama Tarihi : 04.08.2022 09:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Alipaşa Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 04.08.2022 14:49
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2022 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 04.08.2022 16:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.8.2022 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.