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Yaşam Silivri sular ne zaman saat kaçta gelir? 31 Temmuz İstanbul su kesinti saatleri
Yaşam

Silivri sular ne zaman saat kaçta gelir? 31 Temmuz İstanbul su kesinti saatleri

31 Temmuz Pazar günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Silivri’de sular saat kaçta gelir? Sultangazi su kesinti saatleri:

Yeniakit Publisher
2022-07-31 13:14:00 -
Silivri sular ne zaman saat kaçta gelir? 31 Temmuz İstanbul su kesinti saatleri

İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintisi yaşanan bölgelerde bulananlar ‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Silivri’de kaç saat su kesintisi yaşanacak?

Silivri sular ne zaman saat kaçta gelir? 31 Temmuz İstanbul su kesinti saatleri

İlçe        :              Sultangazi

Etkilenen Mahalleler     :              50Yıl Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi   :              31.07.2022 12:55

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 31.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe        :              Silivri

Etkilenen Mahalleler     :              Çeltik Mah

Arıza Sebebi      :              İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi   :              30.07.2022 23:40

Bitiş Tarihi           :              Çalışmanın tahmini olarak 31.7.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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