Silivri sular ne zaman saat kaçta gelir? 31 Temmuz İstanbul su kesinti saatleri
31 Temmuz Pazar günü İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinin yaşandığı ilçelerde bulunanlar ise ‘Sular ne zaman gelir?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Silivri’de sular saat kaçta gelir? Sultangazi su kesinti saatleri:
İstanbul’un bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintisi yaşanan bölgelerde bulananlar ‘Sular ne zaman gelecek?’ sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Silivri’de kaç saat su kesintisi yaşanacak?
Silivri sular ne zaman saat kaçta gelir? 31 Temmuz İstanbul su kesinti saatleri
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : 50Yıl Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 31.07.2022 12:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.7.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Çeltik Mah
Arıza Sebebi : İçme Suyu Hatlarında Meydana Gelen Arıza Sebebıyle Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 30.07.2022 23:40
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 31.7.2022 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.