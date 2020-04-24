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Aktüel

Silivri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden 23 Nisan coşkusu

Silivri Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, saat 21:00’de Atatürk Anıtı önünde toplanarak hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu.

2020-04-24 01:14:52 -
Silivri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden 23 Nisan coşkusu

Silivri Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, saat 21:00’de Atatürk Anıtı önünde toplanarak hep bir ağızdan İstiklal Marşını okudu.


Silivri Emniyet Müdürlüğü personeli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Atatürk Anıtı önünde toplandı. Saatler 21:00’i gösterdiğinde polisler belediye hoparlörlerinden çalan İstiklal Marşını hep bir ağızdan okudu. Korana virüs (Covid-19) salgını kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşayan vatandaşlarda Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri alkışlayıp ıslıklarla tezahürat yaptı. Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri daha sonra Atatürk anıtı önünde siren çalarak şehir turu attı.

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