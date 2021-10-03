Silivri Belediyesi’nden kiralık gayrimenkuller

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre mülkiyeti Silivri Belediyesi’ne ait olan ve ilanla bilgileri duyurulan 16 adet taşınmazın ayrı ayrı İhalesi yapılmak koşuluyla Kiralama işi, 13.10.2021 Çarşamba Günü 14:00’da başlayarak, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun, 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile aylık/yıllık muhammen bedel üzerinden, Silivri Belediyesi Merkez Bina Meclis Toplantı Salonunda, Belediye Encümenince 2 (iki) / 3 (üç) yıllığına kiraya verilmek üzere ihale edilecek.

İstekliler İhale Şartnamesini, 50.00 TL bedel karşılığında Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler. İhaleye katılmak isteyenler istenilen belgeleri 12.10.2021 Salı Günü mesai saati bitene kadar, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekiyor.

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