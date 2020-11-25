Silinen hizmetlerin ihyasında kısmi gün seçilemez mi?

Soru: Benim 1992 yılında başlayan ve 2004 yılında sona eren vergi kaydıma bağlı olarak bu tarihlerde Bağ-Kur hizmetim oldu. Ancak borç nedeniyle bana 1992-1998 arası hizmet verildi. Yaklaşık 8 yıllık hizmetim silindi. Şimdi bana SSK emekliliği için 3 yıllık hizmet gerekiyor. Bu sürenin sadece üç yılını satın alabilir miyim? Ali H.



Cevap: Borç nedeniyle silinen Bağ-Kur günlerinin canlandırılmasında ihtiyaç duyulan gün kadar ihya söz konusu değil. Silinen dönemlerin tamamının ihyası gerekmekte. Ancak yeni çıkan ve 31.1.2021 tarihine kadar müracaat edilebilecek olan yapılandırma Kanunundan yararlanarak ihya başvurusu yaparsanız değil 3 yıllık nerdeyse 1 buçuk yıllık prim karşılığı 6 yıllık hizmetinin olacak. Üstelik bu hizmetler size bağlanacak SSK maaşını da çok ciddi miktarda artıracak. Yapılandırma kapsamında ihya başvurusunu öneririm.