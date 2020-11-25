  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Silinen hizmetlerin ihyasında kısmi gün seçilemez mi?
Ekonomi

Silinen hizmetlerin ihyasında kısmi gün seçilemez mi?

Merak edilen Silinen hizmetlerin ihyasında kısmi gün seçilemez mi? sorusunun cevabı haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 10:21:00 -
Silinen hizmetlerin ihyasında kısmi gün seçilemez mi?

Soru: Benim 1992 yılında başlayan ve 2004 yılında sona eren vergi kaydıma bağlı olarak bu tarihlerde Bağ-Kur hizmetim oldu. Ancak borç nedeniyle bana 1992-1998 arası hizmet verildi. Yaklaşık 8 yıllık hizmetim silindi. Şimdi bana SSK emekliliği için 3 yıllık hizmet gerekiyor. Bu sürenin sadece üç yılını satın alabilir miyim? Ali H.

Cevap: Borç nedeniyle silinen Bağ-Kur günlerinin canlandırılmasında ihtiyaç duyulan gün kadar ihya söz konusu değil. Silinen dönemlerin tamamının ihyası gerekmekte. Ancak yeni çıkan ve 31.1.2021 tarihine kadar müracaat edilebilecek olan yapılandırma Kanunundan yararlanarak ihya başvurusu yaparsanız değil 3 yıllık nerdeyse 1 buçuk yıllık prim karşılığı 6 yıllık hizmetinin olacak. Üstelik bu hizmetler size bağlanacak SSK maaşını da çok ciddi miktarda artıracak. Yapılandırma kapsamında ihya başvurusunu öneririm.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Altaylı şov! Yayında takılan 'maske' reklamda düştü
Medya

Fatih Altaylı şov! Yayında takılan 'maske' reklamda düştü

Habertürk ekranlarında Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek programında maske takan bilim insanlarının, reklam arasında maskeyi çıkardığı görü..
Muhalif lider uyardı: Fransa otoriter bir rejime kayma sürecinde
Dünya

Muhalif lider uyardı: Fransa otoriter bir rejime kayma sürecinde

Fransa’da meclisten geçen güvenlik yasa tasarısına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı adayı, milletvekili Jean-Luc Melenchon, Frans..
ABD'li bankadan altın fiyatları için kritik iddia: 2022 yılının sonunda...
Ekonomi

ABD'li bankadan altın fiyatları için kritik iddia: 2022 yılının sonunda...

Altının düşüş eğilimini önümüzdeki senelerde sürdürmesi bekleyen ABD'li yatırım bankası JPMorgan, 2021 yıl sonunda fiyatların ons başına 1.7..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay