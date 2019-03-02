Silifkeli iş insanlarına, stresi azaltacak yöntemler anlatıldı

Mersin VM Medical Park Hastanesi tarafından Silifke Ticaret ve Sanayi Odası üyesi iş insanlarına, iş hayatında stresle baş etme ve stresi azaltacak yöntemler konusunda seminer verildi. Seminerin ardından Silifke TSO ve Medical Park Hastanesi arasında ‘İşbirliği Protokolü’ imzalandı.

Hastanede görevli Uzman Klinik Psikolog Asena Kanat tarafından Silifke TSO Yönetim Kurulu ve üyelerine ‘İş Hayatında Stres’ başlığıyla verilen seminerde, stres ve sonuçlarına ilişkin bilgiler verildi. Seminerde katılımcılara stres testi yapan Kanat, stresin nedenleri, belirtileri, iş stresi, stres yönetimi, mesleki stresi azaltma ve iş yerinde verimliliği artıracak adımlar konusunda bilgilendirme yaptı. “Stres hayatın bir gerçeğidir, ancak bizim gerçeğimiz değildir, beynimizin oluşturduğu bir düşünce biçimidir” diyen Kanat, stresi azaltacak yöntemleri anlattı ve katılımcılara meditasyon yaptırdı.

Seminerin ardından Silifke TSO üyeleri ve birinci derecede yakınlarının yararlanacağı kurumsal sağlık anlaşması imzalandı. Türkiye’nin sağlığına değer katma felsefesini benimsediklerini söyleyen Hastane Genel Müdürü Dr. İlker Yılmaz, hastanenin fiziki şartları, tanı ve tedavi birimleri hakkında bilgi verdi.

Silifke TSO Başkanı Nurettin Kaynar’ın üyelere protokolle ilgili bilgi vermesinin ardından işbirliği protokolü imzalandı.